Москва, 3 июля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Если закон будет принят, то нововведение вступит в силу уже 1 января 2019 года. Так, правительство предлагает увеличить ставку НДС с 18% до 20%.

Как отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин, правительство предлагает повышать именно НДС, поскольку это налог с максимально широкой базой. Таким образом, даже небольшие изменения ставки налога позволят существенно увеличить доход федерального бюджета.

«Это позволит привлечь часть средств для реализации национальных целей. Дополнительные доходы федерального бюджета от повышения налоговый ставки составят от 600−630 млрд рублей в год с ростом в последующие периоды», — подчеркнул Трунин.

Эти средства будут, в первую очередь, направлены на финансирование здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Кроме того, законопроект также предлагает зафиксировать ставку страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Таким образом, общая ставка страховых взносов составит 30%, что будет прописано в законе. Сегодня ставка составляет 34%, однако каждый год правительство и депутаты прописывают льготу в 4%. Как отметил в ходе пленарного заседания Илья Трунин, инвесторы при этом должны постоянно рассчитывать ставку в 34% в долгосрочной перспективе. Изменения же повысят стабильность налоговой системы.