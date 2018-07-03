Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Пока на стадионе «Санкт-Петербург», где в 1/8 финала ЧМ-2018 играют Швеция и Швейцария, не происходит ничего выдающегося, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шведские болельщики сидят на бордюре

Сложно назвать Швецию или Швейцарию более инициативной командой, шведы больше времени проводят на чужой половине поля, хотя первую 15-минутку обе команды провели вяло и на малых скоростях.

Вратаря шведов Робина Ульсена потревожили единожды в неопасном моменте, а самое сложное, что пришлось сделать швейцарскому голкиперу Янну Зоммеру — разобраться с двумя мячами в его штрафной, когда один из них прилетел с трибун.

Столько свободных мест стадион «Санкт-Петербург» во время мундиаля еще не видел. Пустых кресел явно меньшинство, но их ряды заметны, а это уже о многом говорит.

Возможно, здесь должны были сидеть болельщики других, вылетевших с турнира сборных, которые предпочли отправиться домой вместе со своими командами.

Некоторые продавали билеты на входе. Впрочем, в чаше стадиона шведских болельщиков с их барабаном и песнями слышно довольно хорошо, тем более что они имеют численное преимущество над швейцарцами, коих набралась всего горстка.

Напомним, на матче «Россия — Египет стадион «Санкт-Петербург Арена» установил свой рекорд посещаемости зрителей — 64 468 человека. На последующих трех матчах он не был превзойден.