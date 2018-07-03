На матче Швеция — Швейцария много свободных мест: почему?
Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Пока на стадионе «Санкт-Петербург», где в 1/8 финала ЧМ-2018 играют Швеция и Швейцария, не происходит ничего выдающегося, передает корреспондент ИА REGNUM.
Сложно назвать Швецию или Швейцарию более инициативной командой, шведы больше времени проводят на чужой половине поля, хотя первую 15-минутку обе команды провели вяло и на малых скоростях.
Вратаря шведов Робина Ульсена потревожили единожды в неопасном моменте, а самое сложное, что пришлось сделать швейцарскому голкиперу Янну Зоммеру — разобраться с двумя мячами в его штрафной, когда один из них прилетел с трибун.
Столько свободных мест стадион «Санкт-Петербург» во время мундиаля еще не видел. Пустых кресел явно меньшинство, но их ряды заметны, а это уже о многом говорит.
Возможно, здесь должны были сидеть болельщики других, вылетевших с турнира сборных, которые предпочли отправиться домой вместе со своими командами.
Некоторые продавали билеты на входе. Впрочем, в чаше стадиона шведских болельщиков с их барабаном и песнями слышно довольно хорошо, тем более что они имеют численное преимущество над швейцарцами, коих набралась всего горстка.
Напомним, на матче «Россия — Египет стадион «Санкт-Петербург Арена» установил свой рекорд посещаемости зрителей — 64 468 человека. На последующих трех матчах он не был превзойден.