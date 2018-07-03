Москва, 3 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Законопроект, снимающий запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию в рамках ОСАГО, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Pictures of Money Страховка ОСАГО

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является в настоящее время единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование.

Снятие ограничения связано, в том числе со значительным увеличением за годы действия закона об ОСАГО объемов собираемых страховщиками страховых премий (с 26 млрд рублей в 2003 году до 234 млрд рублей в 2016 году), размера средней выплаты и ростом активов страховщиков, указали в правительстве.

В связи с общими положениями законодательства о перестраховании риски страховой выплаты, превышающие размер собственного удержания перестрахователя, подлежат передаче в перестрахование, в том числе в национальную перестраховочную компанию, которой страховщики обязаны предложить 10% передаваемых в перестрахование обязательств.

Таким образом, отмечают авторы, норма будет способствовать перераспределению рисков.