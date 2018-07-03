Москва, 3 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Нефть марки Brent после просадки накануне (2 июля) сегодня, 3 июля, на торгах демонстрирует восстановление и находится вблизи уровня $77,80 за баррель. Нефтяные цены растут на признаках того, что увеличение производства в Саудовской Аравии, которое составило 330 тыс. в сутки, позволило немного компенсировать падение в других странах, и добыча ОПЕК осталась в июне стабильной, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако эта новость может оказать лишь временную поддержку нефтяному рынку, который остается заложником развивающегося конфликта между Китаем и Америкой. Дополнительные пошлины на импорт китайских товаров суммой в $34 млрд могут вступить в силу уже 6 июля», — отметила эксперт.

Ближайшие два дня именно новости Поднебесной могут стать определяющими для сырьевых площадок, особенно в виду того факта, что 4 июля американские площадки закрыты по случаю празднования Дня Независимости, и вся традиционная статистика по запасам от API и EIA будет перенесена на 5 июля.

В условиях отсутствия части трейдеров, рынок становится тонким и восприимчивым к любым событиям. Ложкой дёгтя могут послужить данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая за июнь, которые будут опубликованы рано утром 4 июля. По прогнозам показатель может снизиться с 52,9 до 52,7 пунктов. Тем не менее стоит отметить, локальная коррекция на рынке нефти не меняет основного тренда, который остается растущим. Под занавес прошлой недели котировкам марки Brent удалось достичь уровня $79,70 и почти вернуться к максимальным уровням этого года.

«К тому же за выходные на графике образовался разрыв на уровне $78,95−79,44, который может выступить в качестве ближайшей цели роста. Ближайшими уровнями поддержки выступят уровни $77−77,20 и 76,40 соответственно, и пока они остаются устойчивыми, можно не опасаться смены настроений на сырьевом рынке», — считает Игнатенко.

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