Новости Поднебесной станут для рынка нефти ключевыми
Москва, 3 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Нефть марки Brent после просадки накануне (2 июля) сегодня, 3 июля, на торгах демонстрирует восстановление и находится вблизи уровня $77,80 за баррель. Нефтяные цены растут на признаках того, что увеличение производства в Саудовской Аравии, которое составило 330 тыс. в сутки, позволило немного компенсировать падение в других странах, и добыча ОПЕК осталась в июне стабильной, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.
«Однако эта новость может оказать лишь временную поддержку нефтяному рынку, который остается заложником развивающегося конфликта между Китаем и Америкой. Дополнительные пошлины на импорт китайских товаров суммой в $34 млрд могут вступить в силу уже 6 июля», — отметила эксперт.
Ближайшие два дня именно новости Поднебесной могут стать определяющими для сырьевых площадок, особенно в виду того факта, что 4 июля американские площадки закрыты по случаю празднования Дня Независимости, и вся традиционная статистика по запасам от API и EIA будет перенесена на 5 июля.
В условиях отсутствия части трейдеров, рынок становится тонким и восприимчивым к любым событиям. Ложкой дёгтя могут послужить данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая за июнь, которые будут опубликованы рано утром 4 июля. По прогнозам показатель может снизиться с 52,9 до 52,7 пунктов. Тем не менее стоит отметить, локальная коррекция на рынке нефти не меняет основного тренда, который остается растущим. Под занавес прошлой недели котировкам марки Brent удалось достичь уровня $79,70 и почти вернуться к максимальным уровням этого года.
«К тому же за выходные на графике образовался разрыв на уровне $78,95−79,44, который может выступить в качестве ближайшей цели роста. Ближайшими уровнями поддержки выступят уровни $77−77,20 и 76,40 соответственно, и пока они остаются устойчивыми, можно не опасаться смены настроений на сырьевом рынке», — считает Игнатенко.
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