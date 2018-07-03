Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Путешественник Федор Конюхов попросил президента РФ Владимира Путина помочь с организацией постройки батискафа для погружения в Марианскую впадину в Тихом океане.

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

С такой просьбой Конюхов обратился к Путину во время вручения государственных наград 27 июня в Кремле. Напомним, в тот день глава государства вручил путешественнику орден Почёта.

Президент обещал помочь, рассказал Конюхов.

«Батискаф предполагается строить на нескольких предприятиях, в том числе на заводе судовой светотехники «Маяк» в Петербурге», — сообщает 3 июля телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительным расчетам, батискаф для погружения в самую глубокую точку Мирового океана обойдется в 12 млн долларов. На его строительство потребуется 2−3 года. Как предполагается, создание батискафа оплатят спонсоры.

В 2019 году знаменитый российский путешественник Федор Конюхов с сыном Николаем собирается принять участие в туристическом круизе на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний исследователь, писатель и художник Фёдор Конюхов на сегодняшний день совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, а в настоящее время готовится побить мировой рекорд по высоте полёта на планере — исследователь собирается взлететь на высоту более 16 км.