Киев, 3 июля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. На Украине парламентом был принят во втором чтении закон об ужесточении наказаний за незаконную вырубку и контрабанду лесов, сообщает 3 июля УНИАН.

Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Война за лес

Согласно закону, теперь вывоз за границу лесоматериалов, запрещенных к экспорту, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В случае, если контрабанда провозилась лицами, ранее уже совершавшими подобные действия, организованной группой или должностным лицом, то лишение свободы может увеличиться до 12 лет. Также закон на восемь лет запретил экспортировать топливную древесину.

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Напомним, ранее правительство Украины объявило о тотальной приватизации, однако из списков гособъектов на продажу были исключены природные ресурсы, такие как леса и реки.