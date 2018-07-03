Москва, 3 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Минкультуры предлагает запретить показывать в кино в качестве рекламы трейлеры, не соответствующие возрастным ограничениям основной картины или мультфильма, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Кинотеатр

«Мы предлагаем в кинотеатрах исключить такую возможность», — сказала замглавы Минкультуры Алла Манилова.

В Госдуме обсуждается в первом чтении законопроект, которым вводится запрет на продажу, прокат, аренду, а также выдачу из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, запрещенной для детей, несовершеннолетним — в случае возникновения сомнения в достижении необходимого возраста. Библиотекарям дается право потребовать у читателя документ, удостоверяющий личность.