Астана, 3 июля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство республики, которые направлены на совершенствование системы социального обеспечения, сообщили 3 июля в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В документе прописаны нормы по упорядочению социальных гарантий для отдельных категорий граждан. В частности, конкретизируется категория лиц, принимающих участие в системе обязательного социального страхования, и уточняется порядок уплаты в фонд соцстрахования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая 2018 года в казахстанский фонд обязательного социального медицинского страхования поступило 71,9 млрд тенге ($210 млн).

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