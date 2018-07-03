Лос-Анджелес, США, 3 июля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Ремейк хоррора «Суспирия» привёл Квентина Тарантино в восторг и заставил его прослезиться, об этом журналистам рассказал режиссёр Лука Гуаданьино, передаёт портал MovieWeb.

Цитата из к/ф «Суспирия», реж. Лука Гуаданьино. 2018. Италия, США Сжатые руки

По словам режиссёра, они стали дружны с Тарантино после того, как вместе заседали в жюри Венецианского кинофестиваля. Гуаданьино признался, что очень нервничал, но всё равно хотел услышать мнение именитого коллеги о фильме.

Читайте также: Популярный постапокалиптический комикс «Злоба» получит экранизацию

В итоге они вместе посмотрели картину дома у режиссёра. Создатель ремейка классического фильма ужасов утверждает, что Тарантино был от фильма в восторге, он прослезился и в итоге обнял Гуаданьино.

Напомним, оригинальный фильм ужасов «Суспирия» вышел на большие экраны в феврале 1977 года. Снял его Дарио Ардженто, главную роль исполнила актриса Джессика Харпер. В новой экранизации снялась звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон. Премьера картины пройдёт 2 ноября 2018 года.