Москва, 3 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В 2018 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России сдали около 730 тыс. человек, сообщил 3 июля глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, в текущем году средний балл ЕГЭ увеличился. Так, по русскому языку он составил 70,93 (в 2017 году — 69 баллов), по географии — 56, по информатике — 58,5. Кроме того, по данным ведомства, увеличился процент выпускников, набравших от 80 до 100 баллов.

«Высокобалльники — 25% в прошлом году, и 26,7% — в этом», — отметил Кравцов, добавив, что число стобалльников выросло в этом году с 5062 до 6136.

Напомним, ранее ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что основная проблема Единого госэкзамена заключается в том, что с его помощью невозможно определить творческий потенциал человека.

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