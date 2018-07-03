Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Заслуженную артистку России Ольгу Лозовую похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, об этом сообщается на сайте Театра Музыкальной комедии.

Цитата из к/ф «Жить сначала», реж. Виктор Бутурлин. 2009. Россия Ольга

«Прощание состоится 5 июля в 11:00 (мск) в Большом зале театра», — говорится в сообщении.

Отпевание пройдет в церкви на Смоленском кладбище в 14:00 мск.

Напомним, Ольга Лозовая ушла из жизни 1 июля после продолжительной болезни. Актрисе было 46 лет.

В Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии она перешла в 1999 году, где и работала последние годы. Помимо работы в театре, известна ролями в кино. В 2006 году она снялась в сериале «Женская логика — 5», а в 2008-м — в фильме «Дилер». В 2009 году — в роли бригадира Ольги в «Жить сначала».

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