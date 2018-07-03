Москва, 3 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что государственная программа «Земский доктор» привела в небольшие населенные пункты более 20 тысяч молодых специалистов, сложно назвать убедительным результатом даже в рамках одного российского региона, равно как и заверение, что в ближайшие два года недостаток врачей в небольших населённых пунктах будет устранён.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР В деревенской больнице

Очень наглядно это видно на примере Алтайского края, более миллиона жителей которого проживает на огромной территории в 60 сельских районах. Это десятки населённых пунктов, во многих не осталось даже самого необходимого для полноценной жизни: почты, детского сада, аптеки, школы, клуба и даже магазина. Медики, особенно выпускники медицинских вузов, и рады бы «осесть на земле», в собственном жилье (желающие лечить деревенских жителей в рамках программы «Земской доктор» имеют право на получение одного миллиона рублей. Это целевая помощь, не облагаемая налогом), но уже спустя год отказываются от участия в программе и уезжают. Так, к примеру, было недавно с работниками Топчихинской районной больницы и ряда других.

Между тем российский президент Владимир Путин, по итогам прямой линии подписавший поручение о сохранении школы в селе Старая Суртайка, заявил о необходимости сделать всё для того, чтобы жители Сибири и Дальнего Востока не уезжали из своих родных мест. Когда в правительстве наконец начнут не только поручения исполнять, но и прислушиваться к важным посылам?

Напомним, заявление о том, что в течение двух лет кадровый дефицит сельских медиков будет устранён, министр здравоохранения Вероника Скворцова сделала накануне, 2 июля, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.