Москва, 3 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Российский пианист Денис Мацуев подарил игрокам сборной России диск с произведениями классической музыки. Об этом 3 июля сообщает «Р-спорт».

Matsuev.ru Денис Мацуев

Мацуев посетил тренировку команды в преддверии матча ¼ финала чемпионата мира, в котором российские футболисты встретятся с командой Хорватии.

«Классическая музыка одухотворяет, помогает, то чудо, которое происходит сейчас, трудно будет повторить», — сказал Мацуев.

Читайте также: Мацуев посетил матч Япония — Сенегал

По словам Мацуева, он будет присутствовать на матче с Хорватией.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России в матче 1/8 финала обыграла Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти).

Читайте также: Мацуев поделился бурной радостью от победы сборной России