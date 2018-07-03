Москва, 3 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Разрешение на строительство в «Москва-Сити» жилого комплекса высотой 104 этажа выдано Мосгосстройнадзором. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-сити

Многофункциональный комплекс с подземной парковкой будет возведен за счет инвесторов. Проект должен быть завершен до октября 2024 года.

В небоскребе будет 1417 квартир, офисы, помещения для спорта и отдыха, торговые объекты. Высота объекта общей площадью 256,4 тыс. кв. м превысит 400 м. По завершении строительства 95-этажная башня «Восток» комплекса «Федерация» (374 м) перестанет быть самым высоким зданием «Москва-Сити».

Как сообщало ИА REGNUM, освобождающиеся после переезда в «Москва-Сити» здания городских структур будут выставлены на продажу.