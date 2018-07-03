Магас, 3 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Казаки Ингушетии намерены участвовать в охране общественного порядка в республике. Первый отряд казаков-дружинников создан в городе Карабулаке. В него вошли 10 человек. Это пробный проект, сообщили ИА REGNUM 3 июля в городской администрации.

Terkv.ru Терский казак

В будущем планируется распространить этот опыт по всей республике. Отряды казаков-дружинников будут участвовать в охране общественного порядка, в профилактических акциях по борьбе с распространением наркотиков, незаконной алкогольной продукции.

Решение о создании казачьей дружины в Карабулаке было принято на собрании казачьих атаманов Ингушетии, в котором участвовали окружной атаман, депутат Народного собрания республики Василий Светличный, атаман Сунженского района Александр Кузнецов, атаман Троицкого хуторского общества Михаил Галиев и атаман Карабулакского хуторского общества Александр Азаров. Кроме вопроса создания дружин, был рассмотрен вопрос регистрации хуторских казачьих обществ.

Читайте также: Казаков Ингушетии приняли в состав Терского казачьего войска

О создании казачьих дружин в Ингушетии речь шла еще пять лет назад. Глава региона Юнус-Бек Евкуров в 2013 году поручил сформировать подразделение численностью 1,5 тыс. человек, затем постепенно перейти к комплектации основного состава, отметив, необходимость включения в эту общественную организацию потомков участников знаменитой «Дикой дивизии».