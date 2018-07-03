Москва, 3 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Инвесторы 2 июля предпочли зафиксировать прибыль, однако, сохранение цен на нефть выше уровня 77 долларов за баррель говорит о сохранении позитивных настроений на рынке. Поводом для выхода из позиций стали сигналы о готовности Саудовской Аравии, имеющей большое число незадействованных в данный момент буровых установок, существенно увеличить активность, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор ICBF Максим Ефремов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Тем не менее уже утром 3 июля котировки возобновили рост после новостей из Ливии об объявленном форс-мажоре национальной компании вследствие блокировки двух портов и невозможности использовать их для отгрузки сырья.

«В ближайшее время сложившаяся ситуация будет поддерживать укрепление котировок, так как вновь остро встает вопрос о возможном дефиците топлива на глобальном рынке. Таким образом, цены на нефть могут предпринять очередную попытку преодолеть уровень 78 долларов за баррель», — считает эксперт.

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