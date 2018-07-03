Каир, 3 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта ликвидировали трех боевиков вовремя контртеррористической операции на Синайском полуострове, сообщает 3 июля Anadolu.

Против терроризма

Кроме того, военные арестовали 59 человек по подозрению в связях с запрещенным группировками, ведущими борьбу с властями страны.

Напомним, с начала февраля 2018 года Каир объявил о начале спецоперации по пресечению деятельности террористических группировок на Синайском полуострове. С тех пор в боях погибли 37 военных, 321 боевик был уничтожен.