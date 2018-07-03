Москва, 3 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Частная деятельность по производству криптовалюты (майнинг) в России постепенно теряет свою популярность. Об этом пишет 3 июля «Коммерсантъ».

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Отмечается, что даже двукратное снижение цен на специальное оборудование пока не способно выправить ситуацию. По данным экспертов рынка, средняя стоимость в России готовых майнинговых ферм, а также мощных видеокарт и другого спецоборудования упала на 40%.

Также подчёркивается, что снижение интереса к теме майнинга обусловлено и ужесточением российского законодательства в «цифровой» сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах, который вводит в законодательное поле РФ понятия токенов и криптовалют, а также операций с цифровыми финансовыми активами.

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