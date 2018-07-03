Тегеран, 3 июля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. На северо-востоке Ирана попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший по маршруту Мешхед — Кум. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на свой источник.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте катастрофы

Авария произошла 2 июля на трассе Сабзевар — Шахруд. По последним данным, в результате инцидента погибли 6 человек, еще более 20 пострадали.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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