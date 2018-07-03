Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению обсудила во вторник, 3 июля, проект постановления городского парламента по поводу федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Комиссия, большинство в которой имеет «Единая Россия», поддержала проект федерального закона о повышении пенсионного возраста и внесла в Законодательное собрание соответствующий проект постановления, который будет рассмотрен на пленарном заседании Заксобрания Петербурга 4 июля.

Как сообщил член комиссии, депутат Борис Вишневский («Яблоко»), в поддержку постановления проголосовали шесть единороссов, против — сам «яблочник» и один депутат от ЛДПР. Альтернативный проект постановления, внесенный накануне депутатами от «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и Партии роста, комиссия не обсуждала.

«Наш проект заявления ЗС о том, чтобы не поддерживать повышение пенсионного возраста, комиссия отказалась даже рассматривать. Как и отказалась воспринимать аргументы против закона», — сообщил Вишневский на своей странице в Facebook.

Оппозиционные депутаты намерены с голоса внести свой проект в повестку пленарного заседания ЗакСа в среду, 4 июля.

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В проекте заявления от имени критиков пенсионной реформы говорится, что «пенсионная реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста, лишь умножит социальные и экономические проблемы населения, усилит неравенство и напряженность в обществе».

Напомним, правительственным законопроектом предусматривается повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 65 лет у мужчин и 63 лет — у женщин.