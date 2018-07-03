Москва, 3 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Москве прошла церемония прощания со сценаристом Андреем Можаевым, который скончался 29 июня 2018 года от инсульта, об этом 2 июля сообщило агентство НСН.

Гюстав Курбе. Похороны в Орнане. 1850

В кинематограф он пришёл в 1970 году, первоначально работал постановщиком декораций. Диплом ВГИКа Можаев получил в 1988 году, после чего остался работать там на кафедре кинодраматургии.

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Андрей Можаев писал сценарии для документальных фильмов, в период с 2001 по 2002 годы работал в должности редактора кинокомпании «Андреевский флаг». Он неоднократно был удостоен звания лауреата кинофестивалей международного уровня. Его отцом был известный писатель Борис Можаев.