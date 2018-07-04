Астана, 4 июля, 2018, 05:01 — ИА Регнум. В день, на который беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов назначил оппозиционный митинг «За бесплатное образование», по плану должный пройти во всех крупных городах Казахстана, случилась одна громкая свадьба. 23 июня поженились старшая внучка президента Венера Назрабаева и Дален Чайжунусов, происходящий из известной семьи, которая хорошо известна вот уже в трех поколениях (Дален — представитель четвертого). Четыре поколения влиятельных людей — этого достаточно, чтобы с семьей считались, да и в целом в Казахстане процесс, когда дети больших чиновников тоже становятся руководителями, начался давно и после распада СССР не прекращался, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

Сейчас в дело вступает третье и даже четвертое поколение элиты, наращивавшее связи и влияние последние лет 70−100, и позволяющее сделать о казахстанской элите ряд выводов. Обращает на себя внимание, что в силу родственных связей она становится всё более сплоченной и более устойчивой к расколу, а плотность этих связей на уровне политических служащих, топ-менеджмента бизнеса и квазигосударственных органов приводит к появлению своеобразного потолка, непреодолимого для в тесный круг не входящих.

«Цветная революция», госпереворот или значительные разногласия при передаче власти — в Казахстане не угроза, равно как и раскол элит, но есть другой фактор, который связан с отчуждением основной массы населения от замкнутой в себе элиты, и это отчуждение будет расти. Такое положение способно повлечь за собой возникновение постоянных и радикально настроенных оппозиционных движений. Впрочем, пока элите некого бояться.

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