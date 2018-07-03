Москва, 3 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Правительственный законопроект об установлении в РФ налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

НДД направлен на то, чтобы стимулировать нефтяников проводить работы по добыче нефти на участках, которые сегодня считаются нерентабельными. Так, ставка НДД составит 50% с дохода от продажи нефти. При этом ставка налога на добычу полезных ископаемых для таких нефтедобытчиков будет ниже.

По предложению правительства, новый налог для начала нужно вводить в тестовом режиме. Авторы инициативы рассчитывают, что весь объем добычи, который будет облагаться новым налогом, составит порядка 5−6% от всего объема добычи нефти в стране.