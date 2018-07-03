Москва, 3 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Слухи о том, что повышение пенсионного возраста в Российской Федерации может негативно отразиться на продолжительности жизни, не соответствуют действительности. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Пенсионеры

Эксперты утверждают, что ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения граждан страны, которые достигнут увеличенного пенсионного возраста, составит примерно 23 года для женщин и 14,5 лет для мужчин.

По их мнению, возраст пенсионеров может увеличиться, так как представленные показатели минимальны. Специалисты, которые сравнили нынешние показатели смертности населения с данными 1965 года, отметили, что на сегодняшний день люди в стране живут больше, чем 53 года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о пенсионной реформе. Предполагается, что женщины будут отправляться на заслуженный отдых в 63 года, мужчины — в 65 лет.

Предложения о повышении пенсионного возраста учитывали разные факторы, например, увеличение активного периода жизни и рост продолжительности жизни в стране.

Читайте также: 57% граждан РФ опасаются влияния роста НДС на их благосостояние‍

А также: Минфин ожидает роста пенсий до 20 тыс. рублей в России к 2024 году