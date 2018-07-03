Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельность на рынке ценных бумаг у АО Банк «Советский» (Санкт-Петербург). Об этом регулятор сообщил во вторник, 3 июля.

Центральный банк России

Как отмечается в приказе ЦБ РФ, лицензия отзывается с 3 июля в связи со снижением размера собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала и недопустимо низким уровнем других финансовых показателей банка, установленных законом.

Напомним, в феврале 2018 года в АО Банк «Советский» была введена временная администрация, которая должны была оздоровить состояние кредитной организации.

Уставный капитал банка — 10 млн рублей. У «Советского» — около 40 офисов в Петербурге и других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 13 апреля 2018 года санкционировал заключение под стражу банкира, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении банка «Советский».

По данным следствия, арестованный банкир, вместе сообщниками из числа бывших руководящих лиц Банка «Советский», в 2015 году выдал подставной фирме заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные бизнесмену организации и похищены.