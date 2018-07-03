Москва, 3 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Закон, обязывающий восстанавливать вырубленные леса, позволит сохранить в РФ ценные породы деревьев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе принятия закона в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шишкин. Молодые сосны

«Посадил саженцы той же породы дерева, которые вырубил. Вместо сибирского кедра ольху не посадишь теперь», — подчеркнул Иванов.

Таким образом, отметил он, принятый закон будет способствовать тому, чтобы в РФ не уменьшалось количество ценных древесных ресурсов.

«Если ценная порода, то ценные и высаживаются», — указал Иванов.

Он также поблагодарил парламентариев за принятие актуальных поправок в Лесной кодекс. С 2019 года арендаторы участков, лесозаготовители должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) в границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

Этот закон позволит сохранить природные богатства России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что такое понятие, как «безвозвратные потери леса» уйдет в прошлое.