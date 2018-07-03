Москва, 3 июля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о распространении режима свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Через аэропорты Дальнего Востока можно будет въехать в Россию по электронным визам. Перечень пунктов въезда определит правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы сократили срок вступления в силу закона, чтобы на Дальневосточный форум гости могли прибыть в упрощенном порядке», — отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

На территории Дальневосточного федерального округа расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск — Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно — Сахалинск (Хомутово), Якутск. Из них помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены следующие воздушные пункты пропуска: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).