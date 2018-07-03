Якутск, 3 июля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Якутский банк «Таатта» в Якутске приостановил свою работу. Жители республики, имеющие в нём вклады, паникуют и пытаются экстренно снять свои деньги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотрудники банка накануне обзванивали клиентов с просьбой закрыть счета.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США На грани

По данным из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Таатта"-банк имел почти 1 млрд средств уставного капитала и внушительный список учредителей и акционеров. В их числе — республиканское объединение «Сахаагротехсервис», обанкротившееся в том же году, когда был создан банк (2005), а также сельскохозяйственные производственные кооперативы «Победа», «Харбалах» и «Таатта», компании «Тайга», «Телен», «Ленапромкомплект», «Туйаара», «Стандарт-М», «Горизонт РТ», «Профи».

Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на собственный источник сообщает, что вероятность закрытия банка «Таатта» в связи с банкротством действительно существует, но пока обслуживание клиентов продолжается. В залах большие очереди, немногочисленные сотрудники банка отказываются отвечать на вопросы, а клиенты могут снять максимум 30 тыс. рублей.

По информации News.Ykt.ru, один из офисов банка закрыт.

«Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей», — сообщил представитель «Таатты», отказавшись от дальнейших комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу шесть банков Татарии лишились своих лицензий в 2017 году. Сначала это произошло с «Татфондбанком» а затем с ООО «Татарстанский аграрно-промышленный банк». Сейчас идёт процедура их банкротства.

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