Кредиторы на 1,6 миллиарда: дело о банкротстве «Татагропромбанка»

Казань, , 06:41 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного «Татагропромбанка» попытался взыскать с должников более 844,6 млн рублей, которых хватило бы для оплаты половины долгов финансово-кредитной организации. На начало февраля 2018 года объём невыплаченной задолженности перед кредиторами у банка, аффилированного с негласной банковской группой «Татфондбанка», превысил 1,642 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсное производство банка, признанного банкротом в конце мая 2017 года и где 46,58% принадлежит ООО «Новая нефтехимия», продолжается. В рамках последнего этапа банкротной процедуры и для расчёта с кредиторами управляющий в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к началу февраля 2018 года подал 97 исков на общую сумму более 844,637 млн рублей. На сегодня суд удовлетворил 76 из них, но их общая сумма составляет лишь 97,697 млн рублей. Ещё по четырём искам общим объёмом 6,468 млн рублей судом было отказано.

Среди крупных должников банка можно отметить ЗАО «Васильевский стекольный завод» из Зеленодольского района Татарии. Банк пытается взыскать с него 15 303 698,63 рубля. В эту сумму входит долг по кредиту, проценты и неустойка в размер двойной ключевой ставки Банка России по день фактического исполнения об обращения взыскания на заложенное имущество.

Собственная пока еще не выплаченная задолженность банка перед кредиторами между тем составляет 1,642 млрд рублей, из которых 1,526 млрд рублей приходится на первую очередь. К 1 февраля 2018 года банк выплатил менее 8% долгов — 127,006 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Татарстанский аграрно-промышленный банк» лишился лицензии в апреле 2017 года. То есть спустя месяц после крупнейшего банка республики «Татфондбанка», в чью негласную группу через основного акционера (ООО «Новая нефтехимия») входило ООО. Акционер, чьим соучредителем является экс-председатель правления ТФБ Роберт Мусин, проходящий обвиняемым по двум уголовным делам, также находится в стадии банкротства.

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