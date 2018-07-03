Париж, 3 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Актуальное политическое состояние Евросоюза — банкротство, считает французский политик Марин Ле Пен. Об этом она заявила в интервью Libero Quotidiano, опубликованном во вторник, 3 июля.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Политическая модель федерализма и экономическая модель либерального обмена мертвы. Эти модели дискредитировали себя своими ошибками и своим ограниченным видением», — сказала Ле Пен.

Для возрождения Европы и в интересах ее народов необходима победа сторонников национальных суверенитетов, сторонников «Европы наций» на выборах в Европарламент в 2019 году, и эта победа должна стать их общей целью, добавила она.

Новый Евросоюз должен стать «союзом европейских народов, общеевропейской организацией, которая будет уважать и национальные государства, и их интересы», считает Ле Пен.