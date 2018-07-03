Москва, 3 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Российские автовладельцы при продаже автомобиля готовы делать скидку на уровне 5,9%, при этом на подобный шаг готовы пойти 77,1% продавцов машин. Об этом 2 июля сообщило агентство «Автостат».

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Аналитики также сообщают, что около 20,6% владельцев автомобилей в случае их продажи не собираются уступать в цене. Примерно 2,3% не знают точно, как бы они поступили в такой ситуации. Отмечается, что наименьшую готовность к тому, чтобы делать скидку проявляют владельцы автомобилей средней стоимости (от 700 тыс. до 1 млн рублей). Что касается брендов машин, то наибольшую готовность уступать демонстрируют владельцы автомобилей Nissan.

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Напомним, в июне 2018 года аналитики назвали средний возраст владельца автомобиля в России, он оказался равен 36 годам. При этом выяснилось, что показатель зависит от марки авто, в частности, средний возраст владельцев Infiniti и BMW составляет 33 года, а владельцев SsangYong и Great Wall — 41 год.