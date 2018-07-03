Якутск, 3 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Доля президента АЛРОСА Сергея Иванова в уставном капитале базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании выросла с 0,027 до 0,0407%. Такое решение было принято 29 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании сведений с официального сайта АЛРОСА.

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Как отмечалось ранее, в компании меняется дивидендная политика. Экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин высказывал мнение, что эти перемены осуществляются в сторону увеличения прозрачности.

«Чтобы рынок почувствовал, что компания более открыта и декларирует более внятную позицию. Потому что свободные денежные потоки стороннему наблюдателю, акционеру, небольшому инвестору легче самому просчитать, увидеть в деятельности компании, подсчёт свободных денежных потоков прозрачен. Но говорить о том, что сейчас больших инвестиционных расходов у компании не будет, наверное, рановато. Потому что для того, чтобы компания на обозримое будущее, на 25−30 лет видела и имела стабильность в добыче, им всё равно вкладывать и осуществлять долгосрочные инвестиции. Правильно ли руководство компании расценивает её инвестиционные потребности?», — отмечал Эрнст Берёзкин.

Напомним, АЛРОСА добывает 95% всех алмазов России на 11 кимберлитовых трубках и 16 россыпных месторождениях. Общие запасы компании превышают 1 млрд. карат. Частично АЛРОСА принадлежит государству: порядка 33% акций находятся в федеральной собственности, 25% — у Якутии и 8% — у её районов. Оставшиеся около 34% ценных бумаг находятся в свободном обращении.

В феврале 2017 года кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов оценивал стоимость 0,5% акций АЛРОСА в 3,657 млрд рублей.

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