Москва, 3 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Нефтяные быки 2 июля взяли паузу, решив зафиксировать прибыль на интересных уровнях. При этом Brent удержалась над уровнем $77, что говорит о сохранении общего позитивного настроя в сырьевом сегменте и отсутствии значимых поводов для более глубокой коррекции на данном этапе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Участники рынка пришли в замешательство из-за сигналов от Трампа о готовности саудитов существенно нарастить добычу. Спекуляции на тему потенциала королевства вызвали волну беспокойства, но обошлось без паники. У Саудовской Аравии действительно присутствуют приличные незадействованные мощности, но вряд ли лидер ОПЕК станет душить текущее ралли котировок агрессивным увеличением объемов производства. К слову, в июне саудиты нарастили экспорт энергоносителей до 15-месячного максимума на уровне 7,47 млн баррелей в сутки», — отметил эксперт.

Впрочем, 3 июля утром Brent возобновила подъем и снова движется в направлении уровня $78, отыгрывая новости из Ливии, где национальная нефтяная компания объявила форс-мажор в двух портах по причине блокировки отгрузки сырья. По причине этого фактора добыча в стране может сократиться на целых 850 тыс. баррелей в сутки. В краткосрочной перспективе сложившаяся ситуация поддержит спрос на черное золото на новой волне опасений по поводу дефицита мирового предложения.

«Далее рынок сфокусируется на статистике по запасам углеводородов в США. 3 июля вечером API обнародует свои данные, которые снова должны отразить падение запасов сырой нефти. Официальный отчет минэнерго перенесен на 5 июля в связи с празднованием в Штатах Дня независимости 4 июля», — пояснил Мащенко.

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