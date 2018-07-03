Москва, 3 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Недавно правительство РФ приняло решение с 2019 года повысить НДС — налог на добавленную стоимость товаров и услуг. 65% жителей России слышали об этом. 34% не интересовались этим вопросом. Повышение НДС повлияет на благосостояние людей отрицательно, уверены 57% граждан. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

При этом 52% граждан не знают, какая ставка НДС действует сейчас в России. 32% ответили, что ровно 18%. 13% опрошенных думают, что менее 18%, 3% — более 18%.

По мнению большинства респондентов (34%), повышение НДС принесёт экономике России больше вреда — произойдет «рост цен, налогов, инфляция», «снижение уровня жизни людей, ухудшение их положения», «снижение покупательной способности населения».

В свою очередь, 19% считают, что повышение НДС принесет стране больше пользы: произойдет «пополнение бюджета страны», «развитие экономики», «рост зарплат, пенсий, пособий». 31% опрошенных затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение ставки НДС ускорит инфляцию, что приведет к удорожанию продуктов и товаров. «Наша оценка, что прямой эффект от повышения НДС на 2% будет где-то около одного процента, плюс-минус (к целевому показателю по инфляции в 4%)», — сказала она.

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