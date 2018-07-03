Москва, 3 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, в Москве при переменной облачности местами ожидаются кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра, днём воздух в столице прогреется до 20−22 градусов. Такая же прохладная погода сохранится и в ближайшие несколько дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

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Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба, что соответствует нормальному.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 12−14 градусов. Также прогнозируются осадки. Добавим, что дождливая погода сохранится в Москве вплоть до начала следующей недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни июля из-за дождей с грозами и порывистым ветром в столице и области сохранялся «желтый» уровень погодной опасности.