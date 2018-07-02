Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Япония — сильный соперник, заявил журналистам бельгийский футболист Насер Шадли после матча 1/8 финала на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

wonker Насер Шадли

Комментируя итоги игры, в которой Шадли забил решающий гол, он сказал:

«Сборная Японии — хорошая команда, играть было трудно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля Бельгия выиграла матч с Японией со счетом 3:2. Шадли забил победный гол за 20 секунд до окончания игры.