Пропавших в Таиланде школьников нашли живыми в пещере
Бангкок, 3 июля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. 2 июля в Таиланде спасатели обнаружили школьную футбольную команду, которая пропала в пещере 23 июня, передает телеканал CNN.
Boris Jordanov
В пещере
Дети очень истощены. «Мы нашли их в целости и сохранности. Но спасательная операция еще не окончена», — отмечается в сообщении.
Группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк 23 июня. Там они решили посетить пещеру. Из-за ливня вход в пещеру оказался затоплен.
Позже именно там спасатели обнаружили рюкзаки и велосипеды, благодаря чему стало ясно, что дети находятся в пещере.