Бангкок, 3 июля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. 2 июля в Таиланде спасатели обнаружили школьную футбольную команду, которая пропала в пещере 23 июня, передает телеканал CNN.

Boris Jordanov В пещере

Дети очень истощены. «Мы нашли их в целости и сохранности. Но спасательная операция еще не окончена», — отмечается в сообщении.

Группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк 23 июня. Там они решили посетить пещеру. Из-за ливня вход в пещеру оказался затоплен.

Позже именно там спасатели обнаружили рюкзаки и велосипеды, благодаря чему стало ясно, что дети находятся в пещере.