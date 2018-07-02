Тегеран, 2 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран горит один из крупнейших национальных парков страны — Голестан, расположенный на северо-востоке. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает агентство Fars со ссылкой на главу местного управления по окружающей среде Амира Абдуса.

Лесной пожар

По его словам, пожар в течение двух часов уничтожил более 100 гектаров пастбищных территорий.

Пламя перебросилось на национальный парк из соседней провинции Северный Хорасан. Этому способствовала сухая и ветреная погода. Сейчас пламя движется с востока на запад — в сторону лесных массивов национального парка.

К тушению пожара привлечены военные — армия и Корпус стражей исламской революции. Тем не менее возможности локализовать пожар пока нет.