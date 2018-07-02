Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 22:36 — ИА Регнум. На 69-й минуте футбольного поединка, который проходит на «Ростов Арене», ответный удар в ворота японской команды нанёс защитник бельгийской сборной Ян Вертонген.

Fifa.com Матч Япония — Бельгия

Вместе с тем «синие самураи» всего лишь пять минут оставались на шаг ближе к выходу в ¼ финала ЧМ-2018. Уже на 74-й минуте встречи Маруан Феллайни отправляет ещё один мяч в ворота японцев. Счёт на табло — 2:2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский стадион принимает матч 1/8 финала ЧМ-2018. Футбольная баталия между сборными Японии и Бельгии должна выявить участника четвертьфинала первенства планеты.