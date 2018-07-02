Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2018 Япония — Бельгия считалась бельгийская команда, но «синие самураи» не только открыли счёт, но и удвоили преимущество во втором тайме — 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Японские болельщики

На 48-й минуте встречи счёт открыл Харагучи, спустя ещё четыре минуты Инуи отправил мяч в ворота сборной Бельгии.

Напомним, на «Ростов-Арене» идёт борьба за выход в ¼ финала ЧМ-2018 между командами Японии и Бельгии. За футбольным поединком наблюдают более 40 тыс. зрителей. Среди гостей — министр иностранных дел Бельгии с супругой.