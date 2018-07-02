Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершён первый тайма матч сборных Бельгии и Японии. Голов не забито.

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Японцы с первых минут неожиданно пошли в атаку. Активен был левый фланг, где усердствовал Юто Нагамото. Но постепенно Бельгия на классе установила контроль над игрой, предпочитая длинные поперечные передачи. Самый опасный момент у ворот Эйдзи Кавасимы был у подключившегося в атаку Венсана Компани, но с нескольких метров он не попал в ворота. Справедливости ради, бил защитник «Манчестер Сити» с очень острого удара.

Бельгия играет резко, быстро, но не хватает акцента в завершающей фазе. Ромелу Лукаку, выглядящий на фоне низкорослых японцев, как Гулливер в стране лилипутов, всякий раз запутывается в ногах. Японцы же пытаются играть через конструктора своих атак Синдзи Кагаву, отлично находящего свободные зоны. Однако в завершающей фазе сборная Страны восходящего солнца отчего-то предпочитает использовать навесы, что, учитывая рост центральных защитников сборной Бельгии, выглядит весьма странно. В защите же японцы играют не просто отважно, а героически.

Что ж, все события оставлены на второй тайм. Напомню, что в первом матче сегодняшнего дня бразильцы обыграли мексиканцев, забив два мяча во втором тайме.