Москва, 2 июля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. В правительстве не рассматривается вопроса о полной замене бумажных учебников на электронные в российских школах. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В СМИ пишут о том, что Васильева хочет заменить электронными все бумажные учебники к 2021 году. Поверьте, не хочет и никогда этого не сделает», — сказала министра на встрече с преподавателями предметных ассоциаций.

Глава Минпросвещения также подчеркнула, что «разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, — беспочвенны». По её словам, детям необходимо развивать мелкую моторику, и потому мультимедийное сопровождение может быть только частью школьного урока.

Напомним, ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что в Министерстве просвещения рассматривают возможность перевода ученых пособий по 12 школьным предметам в полностью электронный формат.