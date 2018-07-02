Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ-2018 прибыла делегация Бельгии во главе с министром иностранных и европейских дел королевства. Дидье Рейндерс вместе с супругой займут зрительские места на «Ростов Арене». Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве.

Fifa.com Сборная Бельгии

Для гостей также будет организована экскурсия в «Шолохов-центр» и прогулка по набережной реки Дон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов Арена» принимает матч между сборными Японии и Бельгии. Болельщики уже занимают места на стадионе. Ожидается, что главный спортивный объект примет максимальное количество зрителей. Начало футбольного поединка — в 21:00.