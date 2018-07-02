Москва, 2 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Суть указа президента предельно проста — подчеркнуть связь полков Вооруженных сил России с частями и соединениями РККА и Советской армии, и лишь в «воспаленном мозгу» может нарисоваться картина замаскированных агрессивных претензий России на какие-то территории, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная армия

Почетные наименования полков российской армии, присвоенные им указом президента Путина, не имеют никакого отношения к нынешней государственной принадлежности или к статусу немецких, польских, румынских, украинских и белорусских городов.

Вполне возможно, что воспаленное воображение некоторых «партнеров» уже рисует им картину замаскированных агрессивных претензий России на эти территории, но к подобным неадекватностям с их стороны давно уже пора относиться со снисходительностью философа или врача-психоневролога.

Суть указа президента предельно проста — подчеркнуть связь полков Вооруженных сил России с частями и соединениями РККА и Советской армии. Тем более что эти полки формировались на основе своих прославленных предшественников.

Украинские и европейские обыватели могут спать спокойно. Например, 68-й гвардейский танковый Житомирско-Берлинский Краснознаменный полк не собирается менять место своей дислокации и размещаться одновременно в Житомире и Берлине, а 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный полк вовсе не планирует стать добрым соседом жителей Варшавы.

Просто славные предшественники гвардейцев во время Великой Отечественной войны особо отличились в боях за Житомир, Берлин и Варшаву, что и было тогда закреплено в наименовании части или соединения.

Почетные наименования по указу президента России присвоены, а лучше сказать возвращены, не только знаменитой на весь мир 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, один из штурмовых флагов которой стал Знаменем Победы, но и ряду других частей и соединений. В общей сложности президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 11 соединениям и частям Вооруженных сил почетных наименований полков и дивизий Советской армии, от которых они ведут свою родословную.

Кто ж виноват в том, что советские полки, дивизии и корпуса успешно освобождали от нацистов и их союзников Львов, Нежин, Кобрин, Витебск, Слоним, Варшаву, Померанию, Трансильванию и массу прочих городов и областей? Если память об этом вызывает у кого-то истерическую реакцию, то это не повод предавать забвению героические свершения предков.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почётные наименования 11 воинским формированиям. 6-й танковый полк теперь будет именоваться «гвардейским Львовским», 150 мотострелковая дивизия «Идрицко-Берлинской», 933-й зенитный ракетный полк получил наименование «Верхнеднепровский», а 90-я танковая дивизия — «гвардейская Витебско-Новгородская».