Москва, 3 июля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 3 июля рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Законопроект входит в пакет налоговой и пенсионной реформы, которую правительство предлагает провести в ближайшие годы. Так, инициатива предполагает, что ставка НДС будет увеличена с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Впрочем, повышение не коснется льготной ставки НДС на некоторые категории товаров — например, на социально значимые и детские товары.

Вместе с тем, правительство также предлагает с помощью законопроекта зафиксировать ставку страховых взносов, которые уходят на обязательное пенсионное страхование, на уровне в 22%. Сегодня ставка отчислений уже по факту находится на этом уровне, но это возможно за счет льготы, которую правительство продлевает каждый год. По закону, размер ставки должен достигать 26%. В правительстве хотят окончательно установить ставку отчислений в ПФР на уровне в 22%, чтобы гарантировать работодателям неизменность уровня страховых взносов.

Как заявляла ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, увеличение ставки НДС ускорит инфляцию, что приведет к удорожанию продуктов и товаров.

«Наша оценка, что прямой эффект от повышения НДС на 2% будет где-то около одного процента, плюс-минус (к целевому показателю по инфляции в 4%)», — заявляла ранее Набиуллина.

С ростом инфляции увеличатся и цены на товары — причем, по словам главы ЦБ, в том числе и на те товары, которые облагаются НДС по льготному принципу. Однако с такими заявлениями не согласился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«На социально значимые товары НДС не меняется. Поэтому то, что сейчас мы слышим о том, что цена повысится на продукты питания и детские товары, это это как минимум недобросовестно», — заявил Макаров.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в течение июля и принять закон во всех трех чтениях до августа.