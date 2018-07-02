Симферополь, 2 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Из-за сильного града в Нижнегорском районе Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации, по предварительным данным, ущерб садоводов и виноградарей составил около 55 миллионов рублей. Об этом 2 июля сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на совещании в крымском правительстве.

Град

«29 июня в ряде регионов полуострова прошли грозы и ливни, местами с градом, от которого в большей степени пострадали предприятия Нижнегорского района. Серьёзные повреждения посевов, садов и виноградников отмечены у фермеров, индивидуальных предпринимателей и в частных хозяйствах», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в шести из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации. В конце июня власти республики сообщили, что ущерб достиг отметки 400 миллионов рублей, поскольку потеряно более 700 тысяч тонн зерновых.