Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Петербургские депутаты, выступающие против пенсионной реформы, официально внесли в Законодательное собрание Северной столицы проект заявления городского парламента «О недопущении повышения пенсионного возраста в Российской Федерации».

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Как сообщили 2 июля во фракции «Яблоко», проект постановления о принятии такого заявления подписали депутаты от «Яблока», «Партии роста», «Справедливой России» и КПРФ. Он может быть рассмотрен на последнем, перед каникулами, заседании Заксобрания Петербурга в среду, 4 июля. Оппозиционные депутаты намерены с голоса внести свой проект в повестку пленарного заседания ЗакСа.

Ранее депутаты от оппозиции предположили, что проект заявления в поддержку правительственного варианта пенсионной реформы может быть внесен в тот же день представителями парламентского большинства и принят голосами депутатов от «Единой России» и ЛДПР, которые контролируют городское Заксобрание.

В проекте заявления от имени критиков пенсионной реформы говорится, что «пенсионная реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста, лишь умножит социальные и экономические проблемы населения, усилит неравенство и напряженность в обществе». Там также делается акцент на том, что средняя продолжительность жизни в РФ по-прежнему невысока, и в этой ситуации повышать возраст выхода на пенсию недопустимо.

«Уже сейчас в Санкт-Петербурге (как и во всей России) нелегко найти работу после 45 лет. Повышение пенсионного возраста, с одной стороны, увеличит безработицу среди старшего поколения, а с другой стороны — уменьшит возможности для старших родственников помогать молодым семьям с детьми, что увеличит потребности в детских садах и отрицательно скажется на уровне рождаемости», — отмечается в документе.

Авторы заявления, считают, что система здравоохранения и социального обеспечения не могут гарантировать качественное обслуживание пенсионерам с низкими доходами, чье число резко возрастет в случае повышения пенсионного возраста.

Вместо сокращения количества получателей пенсий, петербургские депутаты предлагают направить на выплату пенсий средства от реализации природных ресурсов и прибыль государственных компаний и государственных корпораций.

Как ожидается, комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению обсудит во вторник, 3 июля, проект постановления Заксобрания в отношении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Напомним, правительственным законопроектом предусматривается повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 65 лет у мужчин и 63 лет — у женщин.

Профсоюзы Петербурга и Ленинградской области ранее также выступили против пенсионной реформы и намерены добиваться ее отзыва из Госдумы.