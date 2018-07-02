Симферополь, 2 июля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Новая система водоподачи восточной части Крыма, которая позволит полностью обеспечить регион водой, должна быть введена в эксплуатацию 15 июля. Об этом 2 июля во время рабочего совещания в Совете министров РК сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, речь идёт о системе водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал.

«Объект должны были сдать в декабре 2017 года. На данный момент работа выполнена на 98%, осталось провести пусконаладочные работы. Этот трубопровод позволит решить проблемы с водоснабжением Феодосии и Керчи, в связи с чем 15 июля объект должен быть введён в эксплуатацию и давать мощность в объёме 100 тысяч кубометров», — отметил Аксёнов.

Напомним, из-за засухи на полуострове введён режим чрезвычайной ситуации в 6 из 14 сельскохозяйственных районов. В конце июня власти республики сообщили, что ущерб от засухи на полуострове достиг отметки 400 миллионов рублей, поскольку потеряно более 700 тысяч тонн зерновых.