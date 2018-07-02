Астана, 2 июля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В рамках международной конференции «Астана: центр мира и согласия» Южная Корея поделится с Казахстаном молодежными проектами в области искусства и культуры, сообщает 2 июля издание BNews со ссылкой на руководителя международного отдела фонда президента Казахстана Алексея Маргуланулы.

Сергей Марцынюк Астана, Дворец мира и согласия

По его словам, все идеи, высказанные на конференции, будут задокументированы в качестве рекомендаций для Казахстана. По итогам мероприятия на уровне ЮНЕСКО планируется принять меморандум.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к закону об ассамблее народов Казахстана. Директор института мировой экономики и политики при фонде президента республики Ержан Салтыбаев заявил, что закон позволит укрепить в республике мультикультурализм.