Афины , 2 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. До 20,1% снизился уровень безработицы в Греции по итогам марта 2018 года, в то время как в феврале этот показатель составлял 20,6%, а в марте 2017-го — 22,1%, сообщает 2 июля Евростат.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

После Кипра и Хорватии, в Греции зафиксировано наибольшее снижение безработицы в ЕС. В частности, численность безработных в марте составила 956 000 человек. Безработице в заметно большей степени подвержены женщины, нежели мужчины — 25% против 16,3%. Снизился уровень безработицы среди молодежи до 25 лет, составляя в марте 43,2% против 45,5% в феврале, при этом Греция остается абсолютным антилидером среди стран Евросоюза по этому показателю: за ней следуют Испания с 33,8% и Италия 31,9% (самые низкие показатели — у Германии — 6,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии особую озабоченность вызывает уровень именно молодежной незанятости (граждане в возрасте 15−24 лет, не имеющие ни работы, ни учебы).